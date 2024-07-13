İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2024 Cumartesi / 7 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muğla'da tur midibüsünün 3 araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı
Güncel

Muğla'da tur midibüsünün 3 araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu 1 kişi ölü, 32 kişi yaralandı.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
Muğla'da tur midibüsünün 3 araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı
ABONE OL

Ula İlçesi Akyaka Mahallesi girişinde yerli turistleri taşıyan Mehmet D'nin kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durdu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılardan 4'ü Muğla Büyükşehir Belediyesi Akyaka İtfaiye İstasyonu ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı. Toplam 32 yaralı sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Midibüsün altında kalan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin ise yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.