Muğla'da çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü

Muğla'nın Datça ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sındı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın zeytin bahçelerine sıçradı. Alevlere itfaiye ile Datça Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Söndürülen yangında zeytin ağaçları zarar gördü.