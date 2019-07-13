26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muğla'da çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü

Datça ilçesinde otluk alanda çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muğla'nın Datça ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
 
Sındı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 
 
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın zeytin bahçelerine sıçradı. Alevlere itfaiye ile Datça Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
 
Söndürülen yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Bebek Otel´deki skandalın görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Bu tavır beni çok üzüyor'

'Bu tavır beni çok üzüyor'

Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız

Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Yasağa rağmen topladı! 60 bin 163 lira ceza yedi

Yasağa rağmen topladı! 60 bin 163 lira ceza yedi

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Çocuk kavgası korkunç bitti

Çocuk kavgası korkunç bitti

Tek parmağı ile 2 bin şiir yazdı

Tek parmağı ile 2 bin şiir yazdı

Bahçeli: Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız

Bahçeli: Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız
 

POPÜLER HABERLER

Gürültü yapan gençleri bıçakla kovaladı

Gürültü yapan gençleri bıçakla kovaladı

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

Çalışanlar dikkat! İşte emekli maaşını artıran 8 formül

Çalışanlar dikkat! İşte emekli maaşını artıran 8 formül

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA