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Muğla'da deprem! Muğla'daki deprem kaç büyüklüğünde? İşte son dakika Kandilli depremler

Muğla'da korkutan bir deprem meydana geldi. Muğlalı ya da Muğla'da yakını olan vatandaşlar depremin büyüklüğünü merak ediyor. Vatandaşlar Muğla'da depremi sonrası son depremler listesini kontrol ederken 'Muğla'da deprem oldu mu?' sorusu soruluyor. Kandilli tarafından yaplan son dakika deprem verilerine göre Muğla'da deprem olduğu duyuruldu. Gelen bir son dakika haberine göre Muğla'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte Muğla'dan son dakika Kandilli deprem verileri..

30 Nisan 2020 Perşembe  13:34 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 13:34
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Muğla'da deprem mi oldu? sorusu son dakikalarda yoğun olarak araştırılıyor. Muğla'da meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlar merakla Türkiye'de meydana gelen son depremleri araştırmaya başladı. Kandilli son depremler listesi haberimizde. Muğla'daki deprem sonrası vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek istiyor. Muğla 4.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Muğla'daki vatandaşlar yaşanan depremle korku ve paniğe kapıldı. İşte Muğla depremi ve bugün yaşanan artçı depremler...

MUĞLA'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Son dakika Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.

Deprem tüm Ege bölgesinde ve civar illerde hissedildi.

SON DAKİKA KANDİLLİ DUYURDU

Muğla'da meydana gelen depremle ilgili olarak yapılan açıklamada depremin şiddetinin 4.5 büyüklüğünde olduğu ve yerin 1 km altında gerçekleştiği de bildirildi. Merkez üssü Ula ilçesi olan 4.5 şidderindeki depremin derinliğinin az olması nedeniyle etkisi de şiddetli oldu. Muğla'daki depremde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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