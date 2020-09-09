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Muğla'da feci kaza! 2 ölü

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobil motosiklete çarptı. Yaşanan kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 11:38 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 11:39
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Kaza, saat 01.00 sıralarında, İskele Mahallesi Kazım Yılmaz Bulvarı kavşağında meydana geldi. Datça yönünden Marmaris yönüne giden Zekeriya İ. (32) yönetimindeki otomobil, bölünmüş yolda kontrolden çıktı. Otomobil, önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen motosikletteki Uğur Özefe (29) ile Fırat Sarıoğlu (27) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak Özefe ve Sarıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Zekeriye İ. ile eşi Ayşe İ. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis memuru olduğu ve Balıkesir'de görev yaptığı belirtilen otomobil sürücüsü Zekeriya İ.'nin 1.92 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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