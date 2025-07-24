Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Eşen Mahallesi Karadere Plajı'nda, yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 57 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan incelemede, göçmenlerin yurtdışına çıkmalarına aracılık ettikleri belirlenen Ç.A., E.K., E.T., M.A., C.A., I.P. ve A.Z. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.