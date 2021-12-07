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Güncel

Muğla'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Muğla'da helikopter destekli operasyonda, deniz yoluyla Türkiye'ye getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı.

DHA7 Aralık 2021 Salı 12:24 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 12:24
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İzmir ve Torbalı cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde ve talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Arnavutluk'tan deniz yoluyla Türkiye'ye yüklü miktarda skunk getirileceği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın desteğiyle bugün yapılan operasyonda, ormanın içine poşetlerle gizlenen 1,5 ton skunk ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

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