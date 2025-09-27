İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

Muğla'da ilginç olay! Su deposu çalışmasında tarihi eser bulundu

Menteşe ilçesinde, su deposu çalışması sırasında 6 mezar bulundu. Mezarlarda dönemi henüz belirlenemeyen çok sayıda tarihi esere rastlandı.

AA27 Eylül 2025 Cumartesi 17:09 - Güncelleme:
Muğla'da ilginç olay! Su deposu çalışmasında tarihi eser bulundu
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı'ndaki yeşil alanların sulamasında kullanılmak üzere su deposu çalışması başlattı.

Çalışma sırasında dönemi henüz belirlenemeyen mezarlar tespit edildi. 6 mezar içerisinde dağınık halde çok sayıda kemik ve tarihi esere rastlandı.

Alanda çalışmalar durduruldu, durum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile müze yetkililerine bildirildi.

Güvenlik şeridiyle kapatılan ve koruma altına alınan bölgede birkaç gün içinde kazı çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

Bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğunun ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Bölgede polis ekipleri nöbet tutmaya başladı.

