Muğla'da insan kaçakçılarına büyük darbe: Çok sayıda tutuklama

19 Ağustos 2025'te saat 03.30 sıralarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yalancı Boğaz açıklarında seyir halindeki 'Grand Amour' isimli yelkenli tekneyi durdurarak 35'i İran, 20'si Irak, 1'i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen ile birlikte bir organizatör şüpheliyi yakaladı.

Operasyonun devamında karada yapılan çalışmalarda, organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araç ve motosiklet ele geçirildi.

Soruşturma, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne devredildi. Göçmenlerle yapılan mülakatlarda bazı kişilerin organizasyonda aktif rol aldığı, pasaport topladığı ve barınma sağladığı tespit edildi. Polis ekiplerinin bir apartta yaptığı aramada farklı şahıslara ait 7 pasaporta el konuldu, apartın işletmecileri ile birlikte toplamda 13 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.