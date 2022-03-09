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Muğla'da iş adamına silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş adamına silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 14:03 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 14:03
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Geçen hafta sonu ilçede, bir iş adamına otomobilinde silahlı saldırı düzenlendi. İş adamının yara almadan kurtulduğu saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıyı R.S., M.K., F.Ç'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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