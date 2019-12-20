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Muğla'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

AA20.12.2019  10:22 - Güncelleme: 20.12.2019  10:22

Seferiye Menteş (44) yönetimindeki 09 LC 117 plakalı kamyon, Muğla-Ula kara yolu Gülağzı mevkisinde Savaş Çulha'nın (39) kullandığı 48 N 5260 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Çulha ile otomobildeki Fatma Çulha (32) hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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