  Muğla'da kan donduran olay: Otelin personel lojmanında bir bebek ölü bulundu
Güncel

Muğla'da kan donduran olay: Otelin personel lojmanında bir bebek ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin lojmanında yeni doğduğu belirtilen bebek ölü bulundu.

AA10 Ekim 2025 Cuma 00:38
Muğla'da kan donduran olay: Otelin personel lojmanında bir bebek ölü bulundu
ABONE OL

Bodrum Devlet Hastanesine kanama şikayetiyle başvuran Kırgızistan uyruklu Z.U.K'nin (19) doğum yaptığının anlaşılması üzerine polise haber verildi.

Otelin lojmanına giden polis ekibi, bebeği lojmanın terasında havluya sarılı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Z.U.K'nin, sabah saatlerinde kimseye haber vermeden otelin personel lojmanında doğum yaptığını, bebeğin ölü doğduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Doğum yapan kadın, tedavi gördüğü hastanede gözlem altında tutuluyor.

