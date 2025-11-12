İSTANBUL 17°C / 11°C
Güncel

Muğla'da korkunç kaza! Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

Muğla'da yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza sonucu 13 kişi yaralandı.

İHA12 Kasım 2025 Çarşamba 11:24 - Güncelleme:
Muğla'da korkunç kaza! Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Marmaris yolu üzerindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana gelen kazada bir yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza İhbarı üzerine olay yerine sağlık, polis itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler hemen kazazedelere müdahalede bulundu, Araçta sıkışan bir yolcu UMKE ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan 13 kişi ayakta tedavi edildikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

