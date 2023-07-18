Muğla'da kundakçı olduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı

İddiaya göre, İçmeler mevkisinde kurduğu çadırda konaklayan V.İ, ailesiyle sıkıntılar yaşadığını belirterek, kıyıda yangın çıkardı.

Çevredekilerin tepki göstermesinin ardından denize atlayan şüpheli, açığa doğru yüzdü. Yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Boğulma tehlikesi geçiren şüpheli, yakındaki bir yatın görevlilerince bota alınarak kıyıya getirildi. Zabıta ekiplerinin de desteğiyle polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifadesi için karakola götürüldü.

Şüphelinin, ifadesinde "ailevi sorunlar yaşadığını, bu nedenle kendini, kıyıya kurduğu çadırla birlikte yakmaya çalıştığını, daha sonra da kendini denizde boğmaya çalıştığını, ancak çevredekilerin kurtardıklarını" belirttiği öğrenildi.



