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Muğla'da lastik bottan 38 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki düzensiz göçmen olayında 13 göçmen kurtarıldı, 25 göçmen yakalandı.

IHA10 Ağustos 2023 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Muğla'da lastik bottan 38 göçmen kurtarıldı
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Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-82) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 13 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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