İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2022 Pazartesi / 7 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5965
  • EURO
    17,8477
  • ALTIN
    989.759
  • BIST100
    2646.43
Güncel

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı belirlenen orman yangınının söndürme çalışmalarına havadan 2 helikopter, karadan 10 arazöz ile 20 orman işçisi katıldı.

DHA6 Haziran 2022 Pazartesi 14:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Karagözler Mahallesi'nde, yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı belirlenen orman yangınına havadan müdahale edildi. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 40 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda 2 dekar alanın zarar gördü. Yangını söndürme çalışması; havadan 2 helikopter, karadan 10 arazöz ile 20 orman işçisi tarafından yürütüldü.

Muğla genelinde 1-5 Haziran'da yıldırım kaynaklı 17 orman yangının çıktığı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.