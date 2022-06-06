Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Karagözler Mahallesi'nde, yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı belirlenen orman yangınına havadan müdahale edildi. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 40 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda 2 dekar alanın zarar gördü. Yangını söndürme çalışması; havadan 2 helikopter, karadan 10 arazöz ile 20 orman işçisi tarafından yürütüldü.

Muğla genelinde 1-5 Haziran'da yıldırım kaynaklı 17 orman yangının çıktığı kaydedildi.