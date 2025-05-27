Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 uçak ve helikopterle havadan, 5 arazöz, 2 su ikmal aracıyla çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edildi.
Jandarma, polis ekipleri ve gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlanan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.