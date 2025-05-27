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Güncel

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA27 Mayıs 2025 Salı 15:49 - Güncelleme:
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak ve helikopterle havadan, 5 arazöz, 2 su ikmal aracıyla çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edildi.

Jandarma, polis ekipleri ve gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlanan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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