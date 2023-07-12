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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığını bildirdi.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:35 - Güncelleme:
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Milas Boğaziçi bölgesinde başlayan, rüzgarın etkisiyle Bodrum Güvercinlik istikametine ilerleyen orman yangınını söndürme çalışmalarına 8 uçak ve 14 helikopterle havadan, 74 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinası ve 615 orman yangını söndürme işçisi ile karadan müdahale edildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, ekiplerin yangınla mücadele için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına anında müdahale edildiğini belirten Tavlı, "Yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı." dedi.

Tavlı, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile AFAD'a teşekkür etti.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken Sahil Güvenlik ekipleri, hava araçlarının denizden güvenli şekilde su alabilmesi için bölgede önlem aldığı görüldü.

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