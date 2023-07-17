Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili yakalanan kişi tutuklandı

Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda 14 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ekiplerin 6 saatlik süren çalışmasının ardından söndürülen yangınla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından özel ekip kuruldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.D'nin araç içinden torpil atmak suretiyle yangını çıkardığını belirleyen ekipler, şüpheliyi Koru Mahallesi'ndeki ikametinde operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde ve evinin bahçesinde yapılan aramada torpil ve parçaları ele geçirildi.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan. zanlının çeşitli suçlardan da 18 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.