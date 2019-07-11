Muğla'da otluk yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
- AA
Kıyıkışlacık Mahallesi'nde otluk yangını çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden itfaiye ekipleri, iki dönümlük alanda etkili olan yangını iki saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.
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