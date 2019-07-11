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Muğla'da otluk yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

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Kıyıkışlacık Mahallesi'nde otluk yangını çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, iki dönümlük alanda etkili olan yangını iki saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

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