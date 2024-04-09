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Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

IHA9 Nisan 2024 Salı 20:29 - Güncelleme:
Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
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Kaza, Gölköy Mahallesi Denizli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli Caddesi'nde seyreden E.B.Y.'nin kullandığı 48 AAD 020 plakalı kapalı kasa kamyonet, tali yoldan kontrolsüz şekilde Denizli Caddesi'ne çıkan M.K. idaresindeki 26 ACM 785 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü M.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nermin Kaya (46) yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Nermin Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde sıkışan ve 138 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü M.K. ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken M.K.'nın vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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