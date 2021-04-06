Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü

DHA 06 Nisan 2021 Salı 22:50 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 22:50

Kaza, saat 14.00 sıralarında Antalya-Fethiye karayolu Urluca mevkisinde meydana geldi. Mehmet Dağlı (80) yönetimindeki 48 HB 294 plakalı otomobil, Onur Ç. yönetimindeki 48 AEY 134 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri çevre güvenliği sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirtildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Dağlı'nın eşi Emine Dağlı (72) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emine Dağlı da kurtarılamadı. Kazanın ardından TIR sürücüsü Onur Ç. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.