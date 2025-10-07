İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7104
  • EURO
    48,6862
  • ALTIN
    5333.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Muğla'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti

Muğla'nın ilçelerinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Menteşe ilçesinde sağanak ve fırtına sebebiyle sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.

AA7 Ekim 2025 Salı 15:21 - Güncelleme:
Muğla'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti
ABONE OL

Akbük Koyu'nda açıkta demirli bir motoryat kuvvetli lodos nedeniyle sürüklenerek karaya vurdu. İçinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen yat, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve balıkçı tekneleriyle çekilerek kurtarıldı.

Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçeye sabah saatlerinden itibaren metrekareye 64 kilogram yağış düştü.

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. İçmeler Mahallesi'nde derenin istinat duvarı çöktü. Yolun bir bölümünde göçük oluştu.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü. Uzunyalı ve İçmeler plajlarında denizde kahverengi görünüm oluştu.

Bodrum ilçesinde aralıklarla sağanak etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluştu. Denize ulaşan çamurlu yağmur suları nedeniyle kıyıya yakın yerde denizin rengi değişti.

Ula ilçesi Sakar Rampası mevkisinde ise yağış nedeniyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

Yağış il genelinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.