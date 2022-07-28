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Muğla'da sahil güvenlik ve polis ekiplerince 125 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahil güvenlik ve polis ekiplerince 125 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA28 Temmuz 2022 Perşembe 15:06 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 55 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemleri için Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri ise kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe girişinde durdurulan 3 minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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