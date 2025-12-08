İSTANBUL 11°C / 8°C
Muğla'da şap alarmı... 11 mahalle karantinaya alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 11 mahallede karantina başlatıldı.

8 Aralık 2025 Pazartesi 01:14
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, ilçede faaliyet gösteren bir büyükbaş işletmesinde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kemikler Mahallesi "koruma bölgesi" olarak belirlenirken, Ağaclihoyuk, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinnanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde hareket kısıtlaması uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda mahallelerde karantina uygulanacak.

30 gün sürecek karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, bölge genelinde 12 bin 763 hayvana şap aşısı uygulandığı, yetiştiricilere dezenfeksiyon uygulamaları, hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler ve aşılama faaliyetlerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldığı vurgulanarak, Milas ve çevresindeki tüm saha çalışmalarının da teknik personel tarafından yakından takip edildiği dile getirildi.

