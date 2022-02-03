Muğla'da şiddetli yağış su baskınlarına sebep oldu

DHA 3 Şubat 2022 Perşembe 15:48 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:48

Menteşe ilçesinde, önceki gün öğle saatlerinde başlayan aralıklarla etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bugün, Orhaniye, Kötekli, Yaraş, Ortaköy ile Yeniköy mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Kötekli'de bazı evlerin bodrum katları ile iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, evlerde biriken suyu tahliye etti. Karabağlar Yaylası ile Düğerek'in Çayır mevkisinde tarım arazileri sular altında kaldı. Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, ayrıca ilçeye 24 saatte metrekareye 110 kilogram yağmur düştüğünü duyurdu.