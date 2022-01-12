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Muğla'da şiddetli yağışta mahsur kalan hayvanları AFAD ekipleri kurtardı

Muğla merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

AA12 Ocak 2022 Çarşamba 20:42 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 20:42
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Menteşe ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı. Bazı mahallelerde de yoğun su birikintileri oluştu.

Menteşe ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle Karabağlar Yaylası'nda bazı ev ve ahırlar da su altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Yağışlar nedeniyle karadan ulaşımın olmadığı bölgeye ekipler botla ulaştı. AFAD ekipleri, Karabağlar Yaylası'ndaki birçok ahırda mahsur kalan 120 küçükbaş, 10 büyükbaş, 100 tavuk ve köpeği kurtararak güvenli alanlara taşınmalarına yardımcı oldu.

Hayvanları kurtarılan vatandaşlar ise AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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