26 Ekim 2025 Pazar
Güncel

Muğla'da silahlı çatışmaya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

26 Ekim 2025 Pazar 18:10
Muğla'da silahlı çatışmaya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çıldır Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirlenen 2 grup arasında silahlı çatışmaya ilişkin zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen T.B, T.B. ve H.H.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, fişek ve şarjörleri ele geçirildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, sokaktaki 3 otomobile kurşun isabet etti.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Marmaris çatışma
  • gözaltı
  • şüpheliler

