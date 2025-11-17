İSTANBUL 20°C / 16°C
Muğla'da şüpheli olay! Nöbet yerinde ölü bulundu

Milas Müze Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Serkan Alkaya, nöbet değişim saati yaklaşırken mesai arkadaşları tarafından Milas Müze Müdürlüğü tarihi Hekotomnus Mezar Anıtı ve Milas Halı Müzesi bölgesinde ölü olarak bulundu.

İHA17 Kasım 2025 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
Milas Müze Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olan Serkan Alkaya (45) nöbet yerinde ölü olarak bulundu.

Yapılan ihbarın ardından ardından bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Alkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde detaylı bir çalışma yürüttü. İlk incelemelerin ardından Serkan Alkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi. Alkaya'nın kendi beylik silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

