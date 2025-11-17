Muğla'da şüpheli olay! Nöbet yerinde ölü bulundu

Milas Müze Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olan Serkan Alkaya (45) nöbet yerinde ölü olarak bulundu.

Yapılan ihbarın ardından ardından bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Alkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde detaylı bir çalışma yürüttü. İlk incelemelerin ardından Serkan Alkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi. Alkaya'nın kendi beylik silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor