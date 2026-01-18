İSTANBUL 4°C / 1°C
Güncel

Muğla'da tekne kayalıklara çarptı: 1 can kaybı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında kayalıklara çarpıp batan teknedeki 5 kişiden biri hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarıldı.

18 Ocak 2026 Pazar 20:09
Çamlı Mahallesi açıkları Gökova Körfezi'nde, 5 kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarpıp battı.

Ziraatçılar Koyu'na yüzerek çıkan bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kayalıklardan 1 kişiyi, denizden 3 kişiyi kurtarırken, İhsan Öztürk'ün (66) cansız bedenini denizden çıkardı.

Kurtarılan 4 kişi, sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Yeliz İ.'nin hipotermi nedeniyle durumunun ağır olduğu öğrenildi.

