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Muğla'da trafik denetimi artırıldı

Muğla'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşan yoğunluğa karşı polis ekiplerince trafik ve yol güvenliği için alınan tedbirler sürüyor.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 10:58 - Güncelleme:
Muğla'da trafik denetimi artırıldı
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Tatil dolayısıyla vatandaşların ilgi gösterdiği Güney Ege'nin turistik bölgeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere giden yollarda trafik denetimleri artırıldı.

Polis ekipleri, Menteşe ilçesindeki Muğla-Aydın kara yolu uygulama noktasında, vatandaşlara trafik kuralları ve emniyet kemerinin kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, ekiplerle sürücülerin bayramını kutlayıp şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Sürücü ve yolculara bilgilendirici broşürler dağıtan Avcı, araçta bulunan çocuklara ise kitap ve oyuncak hediye etti.

Avcı, uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak, trafikte emniyet kemeri kullanmaları, cep telefonuyla konuşmamaları uyarısında bulundu.

Çok sayıda vatandaşın tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerinde artan trafik nedeniyle Gökova Bölge Trafik ekipleri de sabah saatlerinden itibaren turistik ilçelere giden kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için uygulama yapıyor.

Muğla-Aydın kara yolunda oluşan yoğunluk ise Anadolu Ajansı ekibince dron ile görüntülendi.

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