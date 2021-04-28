Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

DHA 28 Nisan 2021 Çarşamba 17:59 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 17:59

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Muğla- Antalya yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Muğla yönüne giden Ali Yılmaz Kazancı yönetimindeki 35 NME 16 plakalı otomobil, aynı şeritteki Ali Engin'in kullandığı 48 ABF 174 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, refüje çıkan otomobilin sürücüsü Ali Yılmaz Kazancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobildeki yaralılar Birsel Kazancı, Fatma İnce ile Muğla'ya Hizmet Vakfı Müdürlüğü'ne ait takla atan hafif ticari araçtaki yaralılar Ali Engin, Atiye Durmaz ve Burcu Küçük, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve cumhuriyet savcısının kaza yerindeki incelemesinin Ali Yılmaz Kazancı'nın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.