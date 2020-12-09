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Muğla'da traktör kazası: 1 ölü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 16:48 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 17:17
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Yılmaz E'nin kullandığı 48 RG 902 plakalı traktörün römorku, Okçular Mahallesi'nde devrildi. Römorkta bulunan Dursun Kaplan (32) ile eşi Tansu Kaplan (25) römorkun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince römorkun altından çıkarılan Dursun Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi, Tansu Kaplan ise ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Yılmaz E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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