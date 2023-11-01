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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Fethiye KOM Tim Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede zanlılar T.T. ve Ö.T'nin evinde yapılan aramada, parçalar halinde bir miktar esrar ile 35 kök Hint keneviri ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

T.T. ve Ö.T, "uyuşturucu madde ticareti yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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