8 Aralık 2025 Pazartesi
Güncel

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 40 tutuklama

Muğla'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 52 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 00:22
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kasım ayında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütülerek il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 10 hassas terazi, 553 sentetik ecza ele geçirildiği ve 52 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ının çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandığı belirtilen açıklamada, 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

