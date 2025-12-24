İSTANBUL 14°C / 10°C
Güncel

Muğla'da yılbaşı operasyonu: Merdiven altı üreticilere ağır darbe

Yeni yıl öncesi Muğla genelinde jandarma ekiplerinin düzenlediği geniş çaplı uygulamada, bin litrenin üzerinde sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi, aranan şüpheliler yakalandı.

24 Aralık 2025 Çarşamba 20:34
Muğla'da yılbaşı operasyonu: Merdiven altı üreticilere ağır darbe
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yeni yıl öncesi Jandarma sorumluluk bölgelerinde 384 personel ile kaçak, merdiven altı ve sahte içki uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 859 umuma açık işyeri kontrol edilirken, 3 bin 520 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan adli arama faaliyetlerinde; Bin 19 litre kaçak şarap (bir ton on dokuz litre), 216 litre etil alkol olmak üzere toplam Bin 235 litre (bir ton iki yüz otuz beş litre) sahte/kaçak alkollü içki, 120 kg kaçak nargile tütünü, kurusıkı tabanca, şarjör, 13 adet bıçak, 13 adet tabanca mermisi ele geçirilirken, 5 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

