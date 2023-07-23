Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Yumaklı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Muğla Milas'taki yangın ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Bu yangında Rusya'dan gelen Be-200 amfibik yangın söndürme uçakları da görev yaptı. 'Ormanın Kahramanları' gece gündüz görev başında."
Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz, 3 dozer, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.