Muğla'daki orman yangını kontrol altın alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 9 helikopterle havadan, 20 arazöz ve 150 kadar orman işçisiyle de karadan müdahale edildi.
- AA
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Nergis Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 6 helikopterle havadan, 16 arazöz ve 50 kadar orman işçisiyle de karadan müdahale ediliyor.
Arazi yapısı nedeniyle ekipler yangına güçlükle müdahale ediyor.
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