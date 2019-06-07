Muğla'daki orman yangını kontrol altın alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Nergis Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 6 helikopterle havadan, 16 arazöz ve 50 kadar orman işçisiyle de karadan müdahale ediliyor.

Arazi yapısı nedeniyle ekipler yangına güçlükle müdahale ediyor.