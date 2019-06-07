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Muğla'daki orman yangını kontrol altın alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 9 helikopterle havadan, 20 arazöz ve 150 kadar orman işçisiyle de karadan müdahale edildi.

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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Nergis Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 6 helikopterle havadan, 16 arazöz ve 50 kadar orman işçisiyle de karadan müdahale ediliyor.

Arazi yapısı nedeniyle ekipler yangına güçlükle müdahale ediyor.

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