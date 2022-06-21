Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Gürkoy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Ortaca ve Dalaman Belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede 2 uçak, 5 helikopter, 20'ye yakın arazöz, 150 orman işçisi ve itfaiye ekipleri ile söndürme çalışmaları sürdürüldü. Mahalle sakinleri de traktörlerine bağladıkları tankerlerle söndürme çalışmalarına destek oldu.

Yerleşim yerlerine yakın alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Yangında 2 hektar ormanlık ve zirai alan zarar gördü.

Yanan alandan kaçmaya çalıştığı görülen bir kaplumbağa gazeteciler tarafından alandan uzaklaştırıldı.