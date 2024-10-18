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Muğla'daki yangınlara müdahale sürüyor

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

AA18 Ekim 2024 Cuma 12:07 - Güncelleme:
Muğla'daki yangınlara müdahale sürüyor
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Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde sabaha karşı başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.

Söndürme çalışmalarını 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 131 orman personeli karadan yürütüyor. 5 helikopter ve 1 uçak havadan müdahalesini sürdürüyor.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler alevleri kontrol altına almada güçlük çekiyor.

Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahale eden ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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