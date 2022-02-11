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Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi açıklarında 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 19.18'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

11 Şubat 2022 Cuma 19:35 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 19:42
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.18'de Muğla Bodrum Gökova Körfezi'nde karadan 3,43 kilometre açıkta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin derinliği 11,91 kilometre olarak ölçüldü.

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