Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi açıklarında 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.18'de Muğla Bodrum Gökova Körfezi'nde karadan 3,43 kilometre açıkta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 11,91 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM: Gökova Körfezi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 19.18'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 11, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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