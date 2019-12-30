Muğla’nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ekiplerin kar yağışı öncesi hazır bekletildiğini belirterek, “Menteşe ilçemizin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerimizde ulaşımın aksamaması için ekiplerimiz teyakkuz halinde bekliyordu. Kar yağışının etkili olması ile birlikte ekiplerimiz gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Şu anda kapalı bir yolumuz yok” dedi.
Kavaklıdere ilçesinde ise yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Kavaklıdere Menteşe Mahallesi ve Nebiler Mahallesi arasında ulaşımı olumsuz etkiledi. Ekiplerin çalışması ile yollar tamamen ulaşıma açıldı.