Muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya'dan istifa kararı!

20 Aralık 2021 Pazartesi 17:32 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 17:42

Muharrem Sarıkaya, Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası meslek örgütleri ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından dün akşam özür dilemişti.

Fakat Pazar gecesi Sarıkaya'nın ve Habertürk'ün ayrı ayrı özür açıklamaları ile İhlas Haber Ajansı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in açıklamaları tepkileri dindirmedi.

Sarıkaya, bu sabah Habertürk TV yönetimiyle görüştükten sonra istifa ettiğini açıkladı.

"O ANDA ŞOKA UĞRADIM, NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

Ferhat Ünlü ile Hafta Sonu Ana Haber programına katılan Ahmet Demir, saldırı anını anlattı. Demir, "Yayın için ordaydık. İhlas Haber Ajansı olarak tüm kontrollerimizi yaptık ve tüm eksiklikleri giderdik. Yayın öncesi Muharrem beyin reji ile bağlantı kurabilmesi için telefon bağlantısının yapılması gerekiyordu. Telefon verdik bunu kullanmasını istedik ancak kendi telefonunu kullanmak istedi.

Yayın esnasında telefonu şebeke sorunu yaşadı. Bundan dolayı bize sürekli yayın sırasında hareketlerde bulunuyordu. Bende kendisine yardımcı olmak için telefon ve kulaklık ile yayına gittim. Ancak kendisi o an neden bilmediğim bir şekilde o çirkin saldırıyı yaptı. O anda şoka uğradım ve ne yapacağımı şaşırdım. " ifadelerini kullandı.

"ÖZRÜNÜZÜ KABUL ETMİYORUM"

Ahmet Demir, "Fatma Şahin yayının aksamaması için tepkisiz kaldı. Yayına devam ettiriyor. Yayın sonrası Muharrem bey yaptığı hareketin çirkin olduğunu fark ettiği anda bana özür dilemeye çalıştı. Bende kendisine 'Yaşınıza hürmeten bir şey demiyorum ama özrünüzü kabul etmiyorum. Ben İhlas Haber Ajansı ve yayına saygı duyduğum için işime devam ettim.

Yoksa tepkimi orda gösterecektim. Fatma Şahin'de çevredeki insanlara tepki gösterdi. Yanındaki insana bu hareketi yapan insan ile bana yayın yaptırdınız dedi. Ben kendisinin yayın sonrası tepki gösterdiğini gördüm.

"HUKUKİ MÜCADELEMİ BAŞLATACAĞIM"

Görüntülerin yayınlanmasını istemediğini belirten Ahmet Demir, "Görüntülerin yayılmasını istemiyordum. Çünkü yaşlı bir annem var. O bu videonun yayılması sonrası büyük sıkıntılar yaşadı. Telefonum ile sonra müdürümü arayarak özür dilediler. Kendisinin yapmış olduğu saldırıyı kabul etmiyorum ve hukuki mücadelemi başlatacağım" şeklinde konuştu.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN, İHA MUHABİRİ DEMİR'İ ARAYARAK 'GEÇMİŞ OLSUN' DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İHA Muhabiri Ahmet Demir'le telefonla yaptığı görüşmede, olayı kınadı.



Böyle bir saldırının hiçbir şekilde kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Altun, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten içler acısı bir durum. Biz, her hal ve şartta yanındayız. Yapılan saldırıyı bütün basın camiasına karşı yapılmış olarak addediyoruz. Gerçekten bu görüntü çok acı bir görüntü. Bu tokat sadece sana atılmış bir tokat değil. Bu bütün arkadaşlarımıza, bütün medya mensuplarımıza atılmış bir tokat. Dolayısıyla tüm gazetecilerin, basın kuruluşlarının, basın STK'larının bu olaya karşı seslerini yükseltmeleri, tepki göstermeleri gerekir."

Fahrettin Altun, yaşanan olaya tüm Türkiye'de milyonlarca insan tarafından tepki gösterildiğini hatırlatarak, "Bu olay sembol bir olaydır. Ne olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir durum kabul edilemez. Biz, buna inanıyoruz. Özellikle bunları söylemek istedim. Bir basın mensubuna başka bir basın mensubunun bunu yapması hiçbir şekilde kabul edilir bir durum değil. Tekrardan çok geçmiş olsun. Başarılar diliyorum, biz her zaman yanındayız ve arkandayız." ifadelerini kullandı.