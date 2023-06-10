Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 12. yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tüm eleştirilere ve istifa çağrılarına rağmen 1. tur için "Erdoğan'a ilk kez yenilgiyi tattırdık" sözlerini sarfetti.

Sözcü TV'nin canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, 7'li koaliasyonun yaşadığı yenilgiyi gelen sorulara rağmen bir başarı olarak sunmakta ısrar etti.

YILMAZ ÖZDİL'DEN "GUGUK KUŞU" GÖNDERMESİ

Kılıçdaroğlu'nun bu algıda ısrarcılığı, muhalif gazeteci Yılmaz Özdil'i de çileden çıkardı. Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından tepki gösterdiği Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı: "Guguk kuşu'nun pişkinliği hayranlık verici"

Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin ardından, CHP yönetimine ilişkin eleştiri yapmıştı. Özdil, CHP yönetimine ilişkin "Guguk kuşu operasyonu'nu isim isim anlatacağım" eleştirisi yapmıştı.