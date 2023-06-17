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Muhalefete dikkat çeken tepki! Nedim Şener: Kendi seçmenlerini aptallaştırdıkları için, toplumu aptal sandılar

Gazeteci Nedim Şener katıldığı bir televizyon programında muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Millet İttifakı'nın kendi seçmenine yönelik sergilediği tavra değinen Şener, 'Toplumu bunlar aptal zannettiler. Kendi seçmenlerini aptallaştırdıkları için toplumun bütününü aptal zannettiler.' dedi.

17 Haziran 2023 Cumartesi 01:22 - Güncelleme:
Muhalefete dikkat çeken tepki! Nedim Şener: Kendi seçmenlerini aptallaştırdıkları için, toplumu aptal sandılar
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Seçim sonrası yaşanan hezimetle birlikte CHP içerisinde değişim ve iç hesaplaşmalar devam ediyor. Seçim öncesi muhalefeti destekleyen açıklamalarda bulunan yandaş gazeteciler bile Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor. Katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Nedim Şener, muhalefetin seçim öncesi ve sonrası tavrını eleştirdi.

Seçim öncesinde ise Millet İttifakı'nı oluşturan muhalefet cephesinde "Kazanacağız" algısı oluşturulmuş, seçmene bu yönde telkinler yapılarak, zafere kesin gözüyle bakılmıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla gelen hezimet, muhalif seçmende büyük hayal kırıklığı oluşturunca suçlu arayışına girildi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ise değişim çağrıları gelmeye devam ediyor.

"DİĞERLERİNİN DE KILIÇDAROĞLU'NDAN FARKI YOK"

Haber Global kanalında konuşan gazeteci Nedim Şener, ittifakta yer alan diğer liderlerin de Kılıçdaroğlu'ndan farkı olmadığını belirterek, bir takım eleştirilerde bulundu.

6'lı masanın imzaladığı ortak mutabakat metine dikkati çeken Şener, "Kişi değiştirsen ne olacak? İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan farklı mı? Meral Akşener onlardan farklı mı? Babacan, Davutoğlu, Saadet bunlardan farklı mı? Açın ortak mutabakat metnine bakın hepsi neyi imzalamış görülüyor." dedi.

"KENDİ SEÇMENLERİNİ APTALLAŞTIRDIKLARI İÇİN TOPLUMUN BÜTÜNÜNÜ APTAL ZANNETTİLER"

Muhalefetin kendi seçmenini aptallaştırdığını belirten Şener, "Toplumu bunlar aptal zannettiler. Kendi seçmenlerini aptallaştırdıkları için toplumun bütününü aptal zannettiler. Oysa en büyük aptallık karşındakini aptal zannetmektir" ifadelerini kullandı.

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