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Muhalefete Kanal İstanbul tepkisi! Bakan Kurum: Hep bir algı peşindeler

Malatya'da yapımına devam edilen Bakırcılar Çarşısı'nda açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul tartışması üzerinden muhalefete tepki göstererek, 'Açıklıyoruz dinlemiyorlar, dikkate almıyorlar. Hep bir algı peşinde, hep bir gündemi farklı alanlara taşıma peşindeler. Zannediyorlar ki milletimiz bu uğraşı görmüyor' dedi.

1 Mayıs 2025 Perşembe 18:24 - Güncelleme:
Muhalefete Kanal İstanbul tepkisi! Bakan Kurum: Hep bir algı peşindeler
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yapımına devam edilen Bakırcılar Çarşısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle:

Deprem bölgesini yalnız bırakmadık

(Kanal İstanbul tartışması) Açıklıyoruz dinlemiyorlar, dikkate almıyorlar. Hep bir algı peşinde, hep bir gündemi farklı alanlara taşıma peşindeler. Zannediyorlar ki milletimiz bu uğraşı görmüyor.

Bizim muhalefette iş yok, eser yok, icraat yok. Sadece gürültü çıkarıyorlar.

Özgür Bey'e tavsiyem beni böyle yalan yanlış iftiralarla dile dolayacağına o gözlerindeki bandı çıkarsın ve etrafına bir baksın belki o zaman etrafındakileri, etrafında yapılanları çok iyi görür

Biz İstanbul'u önemsiyoruz İstanbul'un sağlam, güçlü olması demek Türkiye'nin güçlü olması demektir

Biz bugüne kadar 81 ilimizde yaklaşık 50 milyon konutun sağlam, güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağladık

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