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Muhalefete sinema salonlarından gönderme: Reklamlar bitti şimdi sıra gerçeklerde

Ayasofya filmiyle büyük beğeni toplayan AK Parti'nin sinemalarda yayınlanan yeni tanıtım filmi de hayranlık uyandırdı. Muhalefete mesaj niteliğinde olan yeni film tüm sinema salonlarına yayınlandı. Türkiye'nin vizyon projelerinin yer aldığı tanıtım filminde 'Sayın seyirciler reklamlar bitti' ifadeleri kullanıldı.

28 Nisan 2023 Cuma 21:12 - Güncelleme:
Muhalefete sinema salonlarından gönderme: Reklamlar bitti şimdi sıra gerçeklerde
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14 Mayıs Genel Seçimlerinde Türkiye milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarına oy vermek için sandığa gidecek. Bu süreçte partiler de reklam filmleriyle vatandaşa ulaşmaya çalışıyor.

GURUR PROJELERİ SİNEMA SALONLARINDA

Özellikle AK Parti bu alanda yürüttüğü politikayla vatandaşların beğenisini toplarken büyük ilgi gören Ayasofya Camii reklamının ardından AK Parti'nin yeni reklam filmi de yayınlandı. Sinema salonlarına yönelik hazırlanan reklam filminin hemen başında muhalefete gönderme yapıldı.

"REKLAMLAR BİTTİ ŞİMDİ GERÇEKLER"

Filmin hemen başında "Sayın seyirciler reklamlar bitti" sözleriyle muhalefete göndermede bulunulurken, "Şimdi sıra gerçeklerde" sözüyle de AK Parti'nin mega projeleri tek tek anlatıldı.

SAYISIZ PROJE EKRANLARDA

Görüntülerde İstanbul Havalimanı, Ayasofya, Akıncı, Kızılelma, Şehir Hastaneleri, TCG Anadolu, Fatih Sondaj Gemisi, yapılan yeni metro hatları, Millet Bahçeleri, Doğal gaz keşfi, Togg, yeni köprüler, kültür alanında atılan adımlar sinemaseverlere sunuldu.

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