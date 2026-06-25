Muhalefete tepki! Başkan Erdoğan: Biz yeni gönüller fethetmenin derdindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Genişletilmiş il başkanları toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında hem Türkiye olarak hem İslam alemi olarak bugün idrak ettiğimiz aşure gününün ve Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle Hazreti Hüseyin Efendimiz'i Ve Ehli Beyti bir kez daha kemali edeple yad ediyor. Allah'ın selamı onların üzerine olsun diyorum. Yine buradan bu sabah meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Değerli arkadaşlar, AK Parti olarak bugün dünyada eşi ben zeri olmayan bir teşkilat gücüne sahibiz. 11 milyon 500 bini aşkın üyemizle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz.

2026 yılını AK Parti ailesini hem üye sayısı hem de derinlik itibariyle büyütmek için Bir fırsata çeviriyoruz. Muhalefetin bırakın yolunu. Adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyorlar. Mahalle başkanlarımızı Yürekten Tebrik ediyorum

Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan AK Parti ailesini intisap edecek tüm arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum

İnşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacak halk ımızın güvenini boşa çıkarmayacağız.

Sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen Bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Mahremiyet yok sayılırken özel alan kavramı anlamını yitirmekte görünür olmak, gündeme gelmek, tartışılmak, insan onuru dahil her türlü değerin, her türlü hassasiyetin önüne geçmektedir.

Doğrusunu söylemek gerekirse, bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Ne siyaseten, ne de iletişim boyutuyla bize herhangi bir faydası olmayan tam tersine partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olmalıdır.

Hiçbir arkadaşım şunu unutmasın hepimiz bulunduğumuz koltuklara geliyoruz milletin takdiri ile, tensibi ile geldik. Milletimiz Emaneti bizlere kendisine hizmet etmemiz, eser üretmemiz, refahını artırmamız için tevdi etti. Millete hizmet yerleri gösteri alanı değil. Sorumluluk makamlarıdır.