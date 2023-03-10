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  • Muhalefete yakın Fatih Portakal bile anladı: Pamuk ipliğine bağlı
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Muhalefete yakın Fatih Portakal bile anladı: Pamuk ipliğine bağlı

Muhalefete yakınlığıyla bilenen Fatih Portakal, Altılı Masa'nın 7 cumhurbaşkanı yardımcılı sistemine tepki gösterdi. Bu sistemle Altılı Masa'da sürekli kriz çıkacağını anlayan Portakal, Meral Akşener'in masayı dağıtmasını hatırlatarak, 'Hala pamuk ipliğine bağlı. Biri masadan kalktığında, biri desteği çektiğinde Türkiye'de siyasi kriz yaşanır.' dedi.

10 Mart 2023 Cuma 23:19 - Güncelleme:
Muhalefete yakın Fatih Portakal bile anladı: Pamuk ipliğine bağlı
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Sürekli krizlere sahne olan 6'lı Masa'da adaylık krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı ile sona erdi ancak bu kez de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kriziyle gündeme geldi. Koalisyon masasının açıkladığı 12 maddelik metinde Millet İttifakı'nda yer alan diğer 5 parti liderinin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacağı belirtildi.

5+2 FORMÜLLÜ CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylık savaşında en başından beri desteklediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise koalisyon metnine göre, seçilen Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek görev ve tarihte Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacak.

"HAFTALARCA BUNU MU AŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ?"

Koalisyon masasının bu 1 Cumhurbaşkanı ve 7 Cumhurbaşkanı Yardımcılığı şeklindeki sistemi muhalif gazeteci Fatih Portakal'dan da tepki aldı. Fatih Portakal, 6'lı Masa'nın çok başlı yönetim modelini eleştirerek, "Ya bir kilitlenme olursa ya bir çözümsüzlük olursa? Mesala İstanbul Sözleşmesi'nde, Valiler Kararnamesi'nde, Merkez Bankası Başkanlığında uzlaşı sağlanamazsa ne olacak? 6 parti oturup konuşacak. Günlerce mi konuşacaksınız? Biz haftalarca bunu mu aşmaya çalışacağız?" dedi.

"6'LI MASA MUTLAKA BAZI YERLERDE TIKANIKLIK YAŞAYACAK"

Muhalefetin seçimi kazanması halinde işlerinin hiç kolay olmayacağını söyleyen Portakal, "Bu masanın devam edebilmesi için ivedi olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek zorundalar. Altı lider birbirini nereye kadar tolere eder? 6'lı masa mutlaka bazı yerlerde tıkanıklık yaşayacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE SİYASİ KRİZ YAŞANIR"

Akşener'in masaya devirip daha sonra geri geldiğini hatırlatan Portakal, "Hala pamuk ipliğine bağlı. Biri masadan kalktığında, biri desteği çektiğinde Türkiye'de siyasi kriz yaşanır." şeklinde konuştu.

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