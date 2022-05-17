Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, muhalefetin Atatürk Havalimanı provokasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Kurum'un açıklamalarında satır başları şöyle:
* Yine Atatürk istismarına sarıldılar.
* Gezi parkında olduğu gibi konu çevre ya da doğa değil.
* Mesele çevre meselesi değil. Bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir.
* Mesele çevre ve doğa değil, iftira atıyorlar.
* Bunlar tehdit diline alışmışlar. Onlar tehdit etsin, biz proje yapacağız.
* Atatürk Havalimanındaki projemize (Millet Bahçesi) devam edeceğiz. Günde bir milyon vatandaşımızın ziyaret edeceği bir yer olacak. Hiçbir konut imarına açılmayacak.
* İstanbul bir deprem merkezi. Olası bir toplanma durumunda burası (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi) önemli bir rol oynayacak.
* Atatürk Havalimanı yıkılıyor diye bir algı peşindeler. Aksine Atatürk Havalimanı ihya ediliyor. 2023 yılında milletimize armağan edeceğiz (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi).
* Alanın tamamı yeşil alan olacak.
* Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak. Ticari ünite yapılmayacak. Bu alanın yurt dışındakilere satılması gibi bir durum söz konusu değil. Katar'a satılması söz konusu değil.
* İhale şeffaf şekilde yapılmıştır.
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