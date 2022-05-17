Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, muhalefetin Atatürk Havalimanı provokasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kurum'un açıklamalarında satır başları şöyle:

* Yine Atatürk istismarına sarıldılar.

* Gezi parkında olduğu gibi konu çevre ya da doğa değil.

* Mesele çevre meselesi değil. Bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir.

* Mesele çevre ve doğa değil, iftira atıyorlar.

* Bunlar tehdit diline alışmışlar. Onlar tehdit etsin, biz proje yapacağız.

* Atatürk Havalimanındaki projemize (Millet Bahçesi) devam edeceğiz. Günde bir milyon vatandaşımızın ziyaret edeceği bir yer olacak. Hiçbir konut imarına açılmayacak.

* İstanbul bir deprem merkezi. Olası bir toplanma durumunda burası (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi) önemli bir rol oynayacak.

* Atatürk Havalimanı yıkılıyor diye bir algı peşindeler. Aksine Atatürk Havalimanı ihya ediliyor. 2023 yılında milletimize armağan edeceğiz (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi).

* Alanın tamamı yeşil alan olacak.

* Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak. Ticari ünite yapılmayacak. Bu alanın yurt dışındakilere satılması gibi bir durum söz konusu değil. Katar'a satılması söz konusu değil.

* İhale şeffaf şekilde yapılmıştır.

Ayrıntılar geliyor...