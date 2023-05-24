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Muhalefetin bir yalanı daha çürütüldü! Göç İdaresi Başkanlığı gerçek rakamları paylaştı

Sürekli dezenformasyona başvurarak Türkiye'deki göçmen sayısını yanlış bilgilerle duyuran muhalefetin bir yalanı daha çürütüldü. Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısının muhalefetin bildirdiği gibi 10 milyon değil 4 milyon 990 bin 663 olduğunu açıkladı.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:20 - Güncelleme:
Muhalefetin bir yalanı daha çürütüldü! Göç İdaresi Başkanlığı gerçek rakamları paylaştı
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Göç İdaresi Başkanlığı, muhalefetin sürekli yalan yanlış bilgilerle sayısını açıkladığı Türkiye'deki göçmen sayısına son noktayı koydu. Buna göre, Türkiye'deki yabancı sayısının 4 milyon 990 bin 663 olduğu bildirdi.

MUHALEFETİN BİR YALANI DAHA ÇÜRÜTÜLDÜ!

Başkanlıktan yapılan açıklamada, geçici koruma kapsamında ülkede bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin 429, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyelilerin de 554 bin 114 olduğu belirtildi.

Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 300 bin 720, ikamet izniyle kalan yabancıların ise 1 milyon 308 bin 514 kişi olduğu ifade edildi.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖÇMEN SAYISINI AÇIKLADI

Böylece Türkiye'deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 990 bin 663 olduğu kaydedildi.

  • göçmen
  • mülteci
  • Göç İdaresi Başkanlığı

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